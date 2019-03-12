Binali Yıldırım: '1-2 yıl sonra Edirne'ye de hızlı trenle gitmek mümkün olacak' - İSTANBUL
Binali Yıldırım: "1 - 2 yıl sonra Edirne'ye de hızlı trenle gitmek mümkün olacak" - İSTANBUL - Alandan görüntüler - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın konuşmasıİSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kartal Meydanı'nda düzenlenen Gebze - Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreninde konuştu.
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