Binalara oda ışıklarıyla yazılan 'TSK' yazısı duygulandırdı

-TSK yazısından görüntü

-Odaların camlarından görüntü

-Gençlerden görüntü

-Bayraktan görüntü

-Röp

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( ADIYAMAN )- Adıyaman’da müthiş koreografi ADIYAMAN



- Adıyaman Yüksek Öğrenim, Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne bağlı yurtlarda öğrenciler oda ışıklarıyla ‘TSK’ yazıp, metrelerce uzunluğunda Türk Bayrağı açarak, İstiklal Marşını okudu. Adıyaman Yüksek Öğrenim, Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne bağlı yurtlara kalan öğrenciler ile yurt yönetimi yurt binalarına oda ışıklarıyla ‘TSK’ yazdı. Suriye’de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek vermek amacıyla akşam saatlerinde yurt binalarına ışıkla yazdıkları ‘TSK’ yazısı sonrası öğrenciler ile yurt yönetimi bahçeye inerek burada metrelerce uzunluğundaki Türk Bayrağını açtı. Öğrenciler ile yurt yönetimi burada İstiklal Marşını okudu. İstiklal Marşı sonrasında ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları atan öğrenciler, daha sonra dua etti. Adıyaman Yüksek Öğrenim, Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Fikret Keleş, öğrencilere teşekkür ederek etkinliğin oldukça anlamlı olduğunu ve Mehmetçiğe destek amaçlı böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Müdür Keleş, “Birkaç gündür ne yazık ki ülkemizde talihsiz olaylar yaşıyoruz. Sınır ötesi harekat neticesinde 33 şehidimiz var. Bizler de bu anlamda toplumun her kesiminde olduğu gibi bizler de gençlik spor il müdürlüğü olarak bünyemize bağlı gerek KYK yurtlarındaki öğrencilerimiz gerekse sporcularımız ve gençlik faaliyetlerimize gelen gençlerimizle beraber bir takım etkinlikler, spor organizasyonları faaliyetleri ve bir takım gösterilerde bulunduk. Yaptığımız bu tarz organizasyonlarda amaç ülkemizin milli beraberliğini vurgulamak. Gençlerimize bunları aşılamak, gençlerimizin bunun farkında olmasını sağlamakla beraber tüm çalışmalarımızda ve organizasyonlarımızda özellikle şehitlerimizi anarak, gazilerimizi anarak milli birliğe ihtiyacımızın olduğu bu günlerde gerek şehitlerimizi, şehit ailelerimizi, Mehmetçiğimizi unutmadan onların her zaman yanında olduğumuzu göstermek istedik. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne vurgu yaparak tamamıyla ülkemize şu zor günlerinde gençlerimize bu duyguları aktararak; ordumuza, Mehmetçiğimize destek vermektir. Ben bu anlamda gençlerimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.





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