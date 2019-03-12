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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Binadan kopan sıva parçası otomobilin üzerine düştü: 1 yaralı

Binadan kopan sıva parçası otomobilin üzerine düştü: 1 yaralı

sıvanın düştüğü yerden görüntü

Bild Nadan 

-otomobilden görüntü
-oluşan hasardan detay
-düşen sıva parçasından görüntü
-detaylar

( SİVAS )- Sivas’ta 5 katlı bir apartmanın en üst katından kopan sıva parçası park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü. Düşme sırasında yoldan geçen bir kadın hafif şekilde yaralandı SİVAS

- Sivas’ta 5 katlı bir apartmanın en üst katından kopan sıva parçası park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü. Düşme sırasında yoldan geçen bir kadın hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgilere göre, olay 17.30 sıralarında Mehmet Paşa mahallesi, Saraybosna caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 5 katlı Can Apartmanı'nın dış cephe sıvası bilinmeyen bir nedenle düştü. Düşen sıva parçası apartman önünde park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar oluşurken olay sırasında yoldan geçen yaşlı bir kadında hafif şekilde yaralandı. Yaralanan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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