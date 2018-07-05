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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bina yıkımı - DÜZCE

Bina yıkımı - DÜZCE

- Binanın yıkılma anı - Detaylar Düzce 'de bina yıkımıDÜZCE (AA) - 12 Kasım 1999 depreminin ardından hafif hasar alan fakat hak sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle mahkeme süreci 19 yıl devam eden 4 katlı metruk bina, Düzce Valiliği kararıyla yıkıldı. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Kültür Mahallesi Mansur Bayram Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın yıkımına karar verildiği ve yıkım işleminin gerçekleştirildiği belirtildi.Depremde az hasar alan fakat hak sahiplerinin anlaşmazlığı nedeniyle metruk şekilde bekleyen binanın kentte "deprem anıtı" olarak tanımlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Deprem anıtı olarak kalan bakımsız bina, OHAL kanunu kapsamında Düzce Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yıktırılmıştır. Yıkım esnasında Düzce Belediyesi Zabıta Ekipleri bina çevresinde gerekli tedbirleri almıştır. Ayrıca Sağlık Müdürlüğü tarafından da yıkım mahallinde ambulans hazır bekletilmiştir."Öte yandan, binanın yıkımında iş makinesinin kırım yaptığı sırada bina büyük bir gürültü ile çöktü. Moloz yığınlarının çevreye saçıldığı yıkımda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince binanın yıkılış anı kayda alındı.

İş Makinesi Deprem Kırım Bina Yıkımı Deprem Anı 

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