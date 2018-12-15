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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bina kepçenin üzerine böyle yıkıldı

Bina kepçenin üzerine böyle yıkıldı

Binanın yıkılması

Kepçe Operatörü Cep Telefonu Bina Yıkımı Yıkım Çalışmaları 

-Foto

( TRABZON -EK) TRABZON

- Trabzon’un Çaykara ilçesinde yıkım çalışmaları yapılan bir bina kepçenin üzerine yıkıldı. Trabzon’un Çaykara ilçesinde bir süre önce başlatılan kentsel dönüşüm projeleri kapsamında ilçede belirlenen binaların yıkımı sürüyor. Özel bir firma tarafından yıkımı gerçekleştirilen bir bina yıkımı yapan kepçenin üzerine yıkıldı. Binanın alt katlarında yıkımı yaptığı esnada bir anda tamamen yıkılan binadaki beton parçaları kepçenin üzerine düştü. Olayda kepçe operatörü yara almadan kurtulurken, kepçe gelen beton parçaları ile yan yattı. Kepçe operatörünün binayı yıktığı sırada çalışmayı cep telefonu ile kaydeden vatandaş o anları saniye saniye görüntüledi.
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