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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Bin yıllık zeytin ağacı yeni yerine taşındı

Bin yıllık zeytin ağacı yeni yerine taşındı

Zeytin ağacının vinç ile taşınması

Zeytin Ağacı Bild Gübre Hayvan 

-Dr. Mücahit Kıvrak röp
-Zeytin ağacının detayları
-Edremit İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bina detayı

( BALIKESİR -ÖZEL) BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit ilçesi bin yaşındaki zeytin ağacı 30 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezine nakledildi. Altınoluk Mahallesi'nde yaklaşık bin yaşında olduğu tahmin edilen zeytin ağacı koruma altına alınarak özel ekipmanlar ve vinç yardımıyla yerinden sökülerek Edremit İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bahçesindeki yeni yerine dikildi. Zeytin ağaçlarının taşınabildiğine dikkatleri çeken Balıkesir Üniversitesi Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mücahit Kıvrak, “Kış aylarına ilk girdiğimiz günlerde zeytin ağaçları taşınmaya başlanabilir. Zeytin ağaçlarını taşırken dikkat edilmesi gereken husus öncelikli olarak budamak. Belli ölçülerde ağacın tacını çok ciddi oranda düşürüyoruz. Ondan sonra toprağı kazıyoruz. Kazdıktan sonra taşıyacağımız yerdeki çukurunu hazırlıyoruz. Köklere çok fazla zarar vermeden taşıyabiliyoruz. Zeytin ağacının kökleri yüzektir. Götürdüğümüz yerde çukurun içine itina ile yerleştirdikten sonra mutlaka toprak tahliline göre gübrelemesini yapıp biraz da hayvan gübresi verdiğimizde zeytin ağaçlarının verimi artıyor. Her yıl değişik sebepler ile zeytin ağaçlarını taşımak veya kesmek zorunda kalınabiliyor. Bu noktada biz kesilmesinden yana değiliz. Başka uygun alanlara taşınmasından yanayız” dedi.

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