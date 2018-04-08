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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Bin yıllık geleneksek köy kınası yeniden yaşatıldı Haberi

Bin yıllık geleneksek köy kınası yeniden yaşatıldı Haberi

Köy kınasından detaylar

( BURSA -HD) BURSA

Cenin İsaf Kayınvalide Valid 


- Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’ kapsamında Dürdane Mahallesi’nde gerçekleştirilen ‘köy kınası’ etkinliği ile Türk kültüründeki bin yıllık kına eğlencesi günümüze taşındı. Dürdane Mahallesi'nde gerçekleştirilen köy kınası etkinliğinde gelin, arkadaşları tarafından mumlar eşliğinde düğün alayına getirildi.
7'den 77'e herkesin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte gelin ve arkadaşları çalan müzikler eşliğinde gece boyunca oynadı. Herkesin gönlünce eğlendiği gecede etkinlik, geline kına yakılması devam etti. Kına yakma töreni, bakır tepsi içerisindeki gelin kınasının düğün alayına getirilmesi ile başladı.
Geleneksel türküler eşliğinde gerçekleştirilen kına yakımı ile bin yıllık gelenek günümüze taşınırken birbirinden renkli görüntüler de yaşandı. Kına yakma anında avuçlarını açmayan gelinin avuçlarına kayınvalidesi tarafından altın konuldu. Kayınvalidesinden altını aldıktan sonra avuçlarını açan gelinin kınası, arkadaşları tarafından yakıldı. Kınanın yakılmasının ardından, gelin arkadaşları tarafından havaya atılarak damat düğün alayına çağrıldı. Damadın gelmesiyle birlikte gelin ve damat karşılıklı oynarken, eğlenceye devam edildi. Salondaki eğlencenin ardından köyün sokaklarına dökülen misafirler, düğün alayı eşliğinde tavuk ve tatlı alma merasimlerini de gerçekleştirdi. Köyün genç erkeklerinin gelinlik ve kadın kıyafetleri giymesiyle yapılan skeçler de renkli görüntülere sahne oldu. Tavuk ve tatlı alma etkinliğinin ardından köyün gençleri, kız evinin önünde eğlenceye devam etti.
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