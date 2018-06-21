Bin polis metruk binalarda torbacı avında İzle

-Narkotik polisinin metruk binalarda arama yapması

-Aramalardan genel ve detay görüntü



( ADANA - HD)- Adana'da torbacıların metruk binaları mesken tuttuğunu öğrenen polis aralarında özel harekatın da olduğu bin polisle birlikte bin metruk binaya şok baskınlar yaptı ADANA



- Adana'da torbacıların metruk binaları mesken tuttuğunu öğrenen polis aralarında özel harekatında olduğu bin polisle birlikte bin metruk binaya şok baskınlar yaptı. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız göreve geldiği ilk günden bu güne "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik savaş açtı. "Gençlerimizi zehirletmeyeceğiz, zehir tacirlerine gençlerimizi yok ettirmeyeceğiz" ilkesinden hareket ettiğini her fırsatta söyleyen Yıldız bu kez de bir türlü belediyeler tarafından yıkılmayan metruk binaları torbacıların ve içicilerin mesken haline getirdiğini tespit ederek buralara operasyon yapılması için talimat verdi. Yıldız'ın talimatıyla harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında özel harekat ve çevik kuvvetinde olduğu bin polisle gündüz vakti harekete geçti. Polis kent genelinde yaklaşık bin metruk binaya şok baskınlar düzenledi.

Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri metruk bina önlerinde güvenlik önlemi alırken narkotik polisleri de binaları didik didik aradı. Yapılan aramalarda metruk binada uyuşturucu içen şahıslara içmekten satan şahıslara da uyuşturucu ticareti yapmaktan işlem yapılırken çok miktarda uyuşturucu ve uyuşturucu içmekte kullanılan malzeme ele geçirildi. Polisin metruk binalara yönelik baskınlarının devam edeceği öğrenildi. (FKE-

