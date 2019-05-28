Bin öğrenciden 'akran zorbalığına' raplı tepki İzle

-Yaklaşık bin öğrencinin aynı anda rep yaparak 'zorbalığa' karşı dikkat çekmesi

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( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ta bin öğrenci ‘akran zorbalığına’ dikkat çekmek için aynı anda rap yaptı. Halil Rıfat Paşa İlkokulunda düzenlenen etkinlikte toplumda artan şiddete dikkat çekmek amacıyla Matematik Öğretmeni Ahmet Öztav tarafından yazılan “Zorba çocuk” rap şarkısının öğrenciler seslendirdi. Okul bahçesinde bin öğrenci aynı anda "Hey Zorba dur bakalım orada" şarkısını söyledi.



Okul Müdürü Saadettin Aktaş, zorbaların belki de kaynağı olan "Akran Zorbalığı" na dikkat çekmek amacıyla farkındalık oluşturma istediklerini ifade ederek, “Akran zorbalığı ile büyüyen nesil ilerleyen yıllarda şiddete varan uygulamalar toplumumuzun gözü önünde devamlı gözükmektedir. Bizlerde çocuklarda gördüğümüz bu akran zorbalığı ile ilgili bir farkındalık oluşturmak, onları bilgilendirmek, dikkatlerini çekmek, kaba davranışı önlemek, kabalığı saygısızlığı çocuklarla birlikte farkındalık oluşturmak adına bu etkinliği yaptık” diye konuştu.

Öğrencilerde "zorba çocuk" rap parçası ile yaşanan zorbalıklara karşı dur mesajı verdiklerini, farkındalıkla birlikte daha bilinçlendiklerini kaydetti.



