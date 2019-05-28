Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Bin öğrenciden 'akran zorbalığına' raplı tepki İzle

Bin öğrenciden 'akran zorbalığına' raplı tepki İzle

Tokat'ta öğrencilerin rep yapması

Farkındalık Öğrenciler 

-Yaklaşık bin öğrencinin aynı anda rep yaparak 'zorbalığa' karşı dikkat çekmesi
-Röportajlar

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta bin öğrenci ‘akran zorbalığına’ dikkat çekmek için aynı anda rap yaptı. Halil Rıfat Paşa İlkokulunda düzenlenen etkinlikte toplumda artan şiddete dikkat çekmek amacıyla Matematik Öğretmeni Ahmet Öztav tarafından yazılan “Zorba çocuk” rap şarkısının öğrenciler seslendirdi. Okul bahçesinde bin öğrenci aynı anda "Hey Zorba dur bakalım orada" şarkısını söyledi.

Okul Müdürü Saadettin Aktaş, zorbaların belki de kaynağı olan "Akran Zorbalığı" na dikkat çekmek amacıyla farkındalık oluşturma istediklerini ifade ederek, “Akran zorbalığı ile büyüyen nesil ilerleyen yıllarda şiddete varan uygulamalar toplumumuzun gözü önünde devamlı gözükmektedir. Bizlerde çocuklarda gördüğümüz bu akran zorbalığı ile ilgili bir farkındalık oluşturmak, onları bilgilendirmek, dikkatlerini çekmek, kaba davranışı önlemek, kabalığı saygısızlığı çocuklarla birlikte farkındalık oluşturmak adına bu etkinliği yaptık” diye konuştu.
Öğrencilerde "zorba çocuk" rap parçası ile yaşanan zorbalıklara karşı dur mesajı verdiklerini, farkındalıkla birlikte daha bilinçlendiklerini kaydetti.

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı