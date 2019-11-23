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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bin 720 polisin katıldığı operasyonda 61 kişi gözaltına alındı İzle

Bin 720 polisin katıldığı operasyonda 61 kişi gözaltına alındı İzle

arşiv görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Metamfetamin Yazılı Açıklama Pompalı Tüfek 


- Gaziantep’te 4 gün önce bin 720 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 61 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geçen Salı günü başlatılan operasyonla ilgili Gaziantep Valiliği’nde yazılı açıklama yapıldı. Helikopter, drone ve narkotik köpeği destekli yapılan operasyonda 61 kişinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, “4 mahallenin abluka altına alınması sureti ile yol kapaması yapılarak umuma açık yerlerde, sokakların tamamının girişlerinde, araçlarda, şahısların üzerinde ve daha önceden belirlenen ikametlerde arama yapılarak Narko-Terör ve Asayiş uygulaması yapılmıştır. Yapılan uygulamada 68 ikamet 265 umuma açık yer, 3 bin 320 araç ve 17 bin 890 şahıs üzerinde arama yapılmış bu aramalarda; 2 kilo 400 gram eroin, 2 kilo 500 gram esrar, 450 gram metamfetamin, 350 gram bonzai, 270 ecstasy hap, 340 captagon hap, 7 adet hassas terazi, 8 adet tabanca, 4 adet pompalı tüfek ele geçirilmiş; Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçlarından 61 şahıs gözaltına alınmış olup soruşturma işlemlerine başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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