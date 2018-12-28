Bin 519 köy yolunun ulaşıma kapandığı Doğu’da eğitime kar tatili İzle

-Buz manzaraları ve detaylar

-Röportajlar

-Erzurum'dan kar, kış görüntüleri



( ERZURUM ) ERZURUM



- Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle bölgede bin 519 yerleşim biriminin merkezle bağlantısı kesildi. Bölge illerinden Erzurum, Ardahan, Bayburt genelinde Erzincan'da 3 ilçenin tamamı ve Ağrı’nın Hamur ilçesinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle bölgede bin 519 yerleşim biriminin merkezle bağlantısı kesildi. Zaman zaman tipinin de etkili olduğu Erzurum'un Karayazı ilçesi ile Muş'un Malazgirt ilçesini bağlayan karayolunda ulaşım güçlükle sağlandı. Tipi ve buzlanma sebebiyle çok sayıda araç yoldan çıktı. Yoğun kar yağışı gece saatlerinden itibaren başta Erzurum olmak üzere, Erzincan, Muş ve Kars'ta etkili oldu. Erzurum'da bin 19, Erzincan'da 283, Muş'ta 119, Kars'ta 54 ve Ağrı'da 44 olmak üzere toplam bin 519 köyün yolu kesildi. Tipi ve kar yağışı sebebiyle Erzurum'un Karayazı ilçesi ile Muş'un Malazgirt ilçesini bağlayan karayolunda ulaşım güçlükle yapılıyor. Görüş mesafesinin yer yer 15-20 metreye kadar düştüğü karayolunda çok sayıda araç kayarak yoldan çıktı. Karayolları ekipleri gün boyunca yolda ulaşımın yapılması için çalışma yaptı. İş makineleri tipinin biriktirdiği karları temizledi. Kar yağışının etkili olduğu Erzurum'da başta büyükşehir belediyesi olmak üzere ilçe belediyelerine ait ekipler cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı. Belediye ekipleri, kentin önemli tarihi mekanları Yakutiye Medresesi ve Lalapaşa Camii'nin önünü iş makineleriyle kardan temizledi. Yağış sebebiyle Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 63 santimetreyi geçti. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışıyla birlikte bölgede hava sıcaklıklarında önemli azalmalar gözlenecek. 5 ile 10 derece arasında soğuyacak bölgede kar yağışı Cuma günü aralıklarla devam edecek. Cumartesi çok bulutlu bir havanın hakim olacağı bölgede kar yağışı Pazar ve Pazartesi günleri de devam edecek. “Doğu’da eğitime kar tatili” Bölge illerinden Erzurum, Ardahan, Bayburt genelinde Erzincan'da 3 ilçenin tamamı ve Ağrı’nın Hamur ilçesinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bulunan tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve öğretim kurumları bir gün süreyle tatil edildi. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi. Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla İliç, Üzümlü ve Otlukbeli ilçelerinin tamamında, Çayırlı, Refahiye, Kemah ve Tercan ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

“Erzurum buz sarkıtlarının boyu 2 metreye ulaştı” Karakışın hüküm sürdüğü ve hava sıcaklığının genellikle eksi 14'lerde seyrettiği Erzurum'da, binaların çatılarında oluşan buzdan sarkıtlar görenleri şaşırtıyor. Vatandaşlardan Mesut Gülrenk, Erzurum'un çok soğuk olduğunu ancak oluşan buz ve sarkıtların doğal güzellik kattığını söyledi.



(AA-AA)

