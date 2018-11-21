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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bin 500 metrede, 6 bin dekar orman alanını nakış nakış böyle işlediler İzle

Bin 500 metrede, 6 bin dekar orman alanını nakış nakış böyle işlediler İzle

Oluşturulan fidan dikim teraslarının havadan drone görüntüsü

Uzunlu Erozyon Ormanlı Harekete Geç Orman Alanı 

-Bölgeden detaylar

( İZMİR -ÖZEL)- 330 bin fidanın dikileceği ormanlık alanının havadan görüntüsü mest etti İZMİR

- İzmir’in Ödemiş ilçesindeki Bademli Mahallesi’nde, "Ödemiş Bademli Erozyon Kontrol Projesi" kapsamında sıfırdan bir ormanlık alan oluşturan orman ekipleri, bin 500 metre dağın zirvesinde 6 bin dekar alanda fidan dikim terasları oluşturarak bölgeyi iş makineleriyle adeta nakış gibi işledi. Toplamda 330 bin fidanın dikileceği bölgedeki çalışmalar havadan görüntülenirken, Orman Genel Müdürlüğü’nün parmak izleri kameraya yansıdı. Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ödemiş ilçesi Bademli Mahallesi’nde yeni orman alanları oluşturmak için harekete geçti. "Ödemiş Bademli Erozyon Kontrol Projesi" kapsamında çalışma başlatan ekipler, bin 500 metrelik dağın zirvesine tırmandı. 6 bin dekar alan için harekete geçen ekipler, iş makineleri yardımıyla fidan dikim terasları oluşturdu. Nakış gibi işlediler Bölgeden iş makineleriyle hemen hemen her gün 4 ay boyunca çalışmalar devam etti. Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, fidan dikim teraslarını oluşturabilmek için adeta alanı nakış gibi işledi. Bölgedeki çalışmalarda havadan görüntülendi. Toplam uzunluğunun 408 kilometre olduğu tahmin edilen fidan dikim teraslarının görüntüsü, fantastik bir film sahnesini andırdı. Havadan çekilen görüntüler, orman işçilerinin çalışmalarıyla bölgenin günlerce nakış gibi işlediğinin ispatı gibiydi. 330 bin fidan, orman köylülerin gelir kapısı olacak Aralık ayının başında ise fidanların dikimlerine yavaş yavaş başlanacağı ifade edildi. 300 bin Karaçam, 20 bin Kestane, 10 bin Ceviz ağacı fidanı olmak üzere toplamda 300 bin fidanın toprakla buluşacağı belirtildi. Fidanlar büyüdüğünde ve ağaca dönüştüğünde ise buradan yetişen kestane, ceviz gibi ürünler orman köylülerinin gelir kapısı olacak. Yine büyüyecek ağaçlarla, bölgedeki olası bir erozyonun da önüne geçileceği belirtildi.
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