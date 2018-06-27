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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bin 500 kişi kontenjanlı iş için 7 bin 200 kişi başvurdu İzle

Bin 500 kişi kontenjanlı iş için 7 bin 200 kişi başvurdu İzle

Stadyumun görüntüsü

Çekiliş Bild Çekim Kura Çekimi 

-Sdatyumda bekeleyen vatandaşlar
-Bekleyen vatandaşlar
-Kura çekiminden görüntüler
-Yapılan röportajlar

( KİLİS -HD)- Kilis’te 6 aylığına işe girecekler kura çekimleri yapıldı KİLİS

- Kilis’te, İŞKUR aracılığıyla 6 aylığına işe girmek için müracaat eden 7 bin 200 kişiden bin 500’ü için kura çekimine bugünde devam etti. Kilis’te kamu kurum ve kuruluşlarda Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay geçici olarak çalıştırılmak üzere bin 500 kişi işe alınacağının açıklanmasından sonra 7 bin 200 işsiz işe girmek için başvurdu. Başvuruların yüksek olması nedeniyle iki gündür noter huzurunda çekilişler gerçekleştiriliyor. Beşevler Stadyumunda çekiliş gerçekleştirildi.
Noter, yoğunluk nedeniyle kurum ve kuruluşlarda çalışacak işçilerin ayrı ayrı çekilişlerini yapılıyor. 6 aylık işe başvuranların hangi kurumu tercih edeceklerini ise daha önceden müracaat sırasında belirttikleri öğrenildi. İsmi çıkanların 2 temmuz tarihinde işe başlayacakları bildirildi.

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