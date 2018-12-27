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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bin 300 kişi işe alındı - KİLİS

Bin 300 kişi işe alındı - KİLİS

- Kilis 'te bin 300 kişi işe alındı - Kura çekiminden detaylar - Kurada ismi çıkan Ramazan Korkmaz ile röportaj Kilis 'te bin 300 kişi işe alındıKİLİS (AA) - Kilis 'te, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çeşitli kurumlarda istihdam edilmek üzere bin 300 kişi kura ile tespit edildi.Kent merkezindeki Beşevler Spor Salonunda, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğünce geçici işçi kadrosuna alınacak bin 300 kişi için noter huzurunda kura çekildi.İŞKUR İl Müdürlüğüne başvuruda bulunanlar arasından noter huzurunda çekilen kurayla, belirlenen bin 300 kişinin 6 ay süreyle çeşitli kamu kurumlarında istihdam edileceği öğrenildi.Kurada ismi çıkan Ramazan Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine böyle bir imkan sunulduğu için yetkililere teşekkür ettiğini belirtti.
İşe başlayacağı için çok mutlu olduğunu belirten Korkmaz, "Bize böyle bir imkan sunduğu için devletimize teşekkür ediyorum. En azından 6 ay çalışacağım evime elim dolu gideceğim. Çocuklarıma hediyeler alacağım. keşke bu süre 6 ay değil de bir sene yada devamlı bir iş olsaydı." diye konuştu.
İşe alınanlardan Süleyman Yılmaz da daha önce inşaat sektöründe çalıştığını ancak bu sektörde işlerin azaldığını ifade ederek, bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan devlete teşekkür ettiğini dile getirdi.

İşçi Kadrosu Muhabir İnşaat Sektörü Çekim Irak 

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