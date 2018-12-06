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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Bill Clinton Ve Joe Biden, Bush'un Cenazesinde Uyudu, Twitter'da Olay Oldu

- Bill Clinton Ve Joe Biden, Bush'un Cenazesinde Uyudu, Twitter'da Olay Oldu

Clinton ve Biden'in uyurken görüntüleri

(WASHINGTON) - Bill Clinton ve Joe Biden, Bush'un cenazesinde uyudu, Twitter'da olay oldu WASHINGTON

Sosyal Medya Cenaze 


- ABD'nin 41. Başkanı George H. W. Bush'un devlet cenazesi töreninde, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'in uyuması sosyal medyada olay oldu. ABD'nin 41. Başkanı George H. W. Bush'un cenazesi, dün Kongre'de düzenlenen törenin ardından devlet cenaze töreni için Washington'daki Ulusal Katedral'e getirildi.
Törende eski başkanlar Carter, Clinton, Obama ve eşleri de hazır bulundu. ABD Başkanı Trump ve eşi de yer aldı. Cenaze törenine katılan eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'in uyudukları görüldü.
Görüntüler Twitter'da paylaşılınca olay oldu.
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