Bilkent Şehir Hastanesi’ne ulaşım kolaylığı devam ediyor

( ANKARA )- Ulus’tan sonra Kızılay'dan da Bilkent Şehir Hastanesi’ne doğrudan otobüs seferleri başlıyor- Ego Genel Müdürlüğü “112 Ulus-Şehir Hastanesi Ekspres Otobüs Hattı”nın mevcut güzergahında yeni düzenleme yaptı- Her gün 06.30-20.00 saatleri arasında hizmet verecek 112 Ulus-Şehir Hastanesi Hattı, 30 Eylül Pazartesi gününden itibaren Kızılay’dan da yolcu alacak ANKARA



- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim döneminde verdiği sözlerden biri olan Bilkent Şehir Hastanesi’ne otobüs hattı konulması için talimat verdi. EGO Genel Müdürlüğü, 25 Temmuz’dan itibaren “112 Ulus-Bilkent Şehir Hastanesi (Ekspres)” otobüs hattını hizmete açtı ancak vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Başkan Yavaş, hattın güzergahının revize edilerek, yeniden genişletilmesini istedi. Başkan Yavaş’ın talimatı sonrası yapılan yeni düzenleme ile 30 Eylül Pazartesi gününden itibaren vatandaşlar, Ulus’tan sonra Kızılay’dan da Bilkent Şehir Hastanesi’ne ulaşım sağlayabilecek. 29 kilometrelik yeni güzergahta durak sayısı da artırıldı EGO Genel Müdürlüğü; Ulus, Kızılay ve Bilkent Şehir Hastanesi arasında durak sayısını da artırarak vatandaşlara doğrudan ulaşım kolaylığı da sağlayacak. Başkentliler, Bilkent Şehir Hastanesi’nden şehir merkezine gitmek için 112 numaralı otobüs ile şu güzergahı kullanacak: -Bilkent Şehir Hastanesi, -CEPA AVM önü, -Dikmen Kavşağı (TBMM Durağı), -Kızılay (GAMA İş Merkezi önü), -Sıhhıye (Tren Yolu altı), -Ulus 1. Meclis (Eski Meclis) Gidiş-dönüş olmak üzere 29 kilometrelik güzergahta Ulus’tan binecek olan yolcular ise, -Ulus 1. Meclis (Eski Meclis) -Akköprü (Emniyetin önü), -Gazi Hastanesi önü, -AŞTİ, -Eskişehir Yolu CEPA AVM önünden binerek Şehir Hastanesi’ne ulaşabilecek. Her gün 06.30-20.00 saatleri arasında servis 112 numaralı otobüs hattı her gün 06.30-20.00 arasında hizmet verecek. Yarım saatte bir sefer yapacak olan hat sayesinde vatandaşlar, hem tedavi amaçlı hastaneye ulaşabilecek hem de hasta ziyaretlerini gerçekleştirebilecek. Yeni güzergahın devreye girmesiyle birlikte; -CEPA AVM durağından Etimesgut-Sincan-Polatlı bölgelerinden gelen vatandaşların, -Akay Kavşağı TBMM durağından Çankaya bölgesinden gelen vatandaşların, -Kızılay-Sıhhiye-Ulus duraklarından Altındağ-Keçiören-Mamak bölgelerinden gelen vatandaşların, -Akköprü durağından Yenimahalle-Keçiören-Sincan Etimesgut bölgelerinden gelen vatandaşların, -Gazi Hastanesi durağından Emek-Bahçelievler-Beşevler bölgelerinden gelen vatandaşların, -AŞTİ durağından ise şehir dışından ve çevre ilçelerden gelen vatandaşların Bilkent Şehir Hastanesine ulaşımları sağlanacak. Başkentlilerden başkan Yavaş’a teşekkür Kent merkezine uzak olması nedeniyle Bilkent Şehir Hastanesi’ne gitmenin zorluğuna dikkat çeken Başkentliler, 112 numaralı otobüs hattının Ulus’tan sonra Kızılay’dan da geçecek olmasının sevindirici olduğunu belirterek, Başkan Yavaş’a teşekkür ettiler: Leyla Şahin: “Daha önce hastaneye gidip gelmemiz sıkıntılı oluyordu. 112 hatlı otobüs sayesinde rahatlıkla hastaneye gelip gelebiliyoruz hatta hastane içine kadar girebiliyoruz. Bu uygulamayı başlattığı için Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.” Nurettin Özelçi: “Bu hizmetten çok memnunum. Tarım Bakanlığının önünden bindim. Hastanenin içinde istediğimiz yere kolaylıkla ulaşım sağlayabiliyoruz.”