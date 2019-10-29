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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Bilim ve Sanat Merkezi Gebze’de kapılarını açtı

Bilim ve Sanat Merkezi Gebze’de kapılarını açtı

Açılış kurdelesinin kesilmesi

Fen Bilimleri Allah 

-Merkezin protokol üyeleri tarafından incelenmesi
-Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz röp.
-Detay

( KOCAELİ )- Başkan Büyükgöz: “22 branşta 2 bin 400 kişi eğitim alacak” KOCAELİ

- Gebze Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, çok sayıda farklı branşta eğitimlerin verileceği Bilim ve Sanat Merkezi kapılarını hizmete açtı. Gebze Belediyesi tarafından Arapçeşme Mahallesi’ne inşa edilen Bilim ve Sanat Merkezi hizmete açıldı. 22 farklı branşta ve 16 derslikte hizmet verecek olan Arapçeşme Bilim ve Sanat Merkezi’ne şuana kadar 2 bin 408 öğrenci ve vatandaş başvuruda bulundu. Jimnastik, Okçuluk, Yabancı dil, Takı tasarım, müzik, Ebru sanatı gibi farklı alanlardaki eğitim dallarıyla öne çıkan merkezin açılış programına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, protokol davetlileri ve çok sayıda öğrenci ile vatandaş katıldı.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sınıfları gezen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Bu merkezimizde 2 bin 408 tane öğrencimiz eğitim görmeye devam ediyor. 16 derslikte hanım kardeşlerimize, çocuklarımıza ve gençlerimize burada eğitimler veriliyor. Bizim önceliğimiz çocuklar, gençler ve hanım kardeşlerimiz. Spor aktiviteleri, bilim-sanat aktiviteleri, geleneksel Türk sanatları gibi birçok dalga hizmet üretiyorlar. İnşallah bu merkezlerimizi daha da çoğaltacağız. İnsanları bu merkezlerle buluşturmak için çaba göstereceğiz” dedi.
Açılan merkezdeki eğitimlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Nazlıgül isimli bir öğrenci ise, “Biz burada deneyler öğreniyoruz. Burada fen bilimleri dersi alıyoruz. Derslerimiz mıknatıs neleri çeker gibi konular. Şuanda besinlerdeyiz. Konularımızı tekrar ediyoruz” diye konuştu.

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