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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Bilim insanı Ertürk 3D yazıcıdan organ üretecek Haberi

Bilim insanı Ertürk 3D yazıcıdan organ üretecek Haberi

Organ bağışına bağımlılık sona mı eriyor? Kanser bir anda ölümcül bir hastalık olmaktan çıkacak mı? Sonsuz bir yaşamın eşiğinde miyiz? Nörobiyolog Dr. Ali Ertürk’ün Münih’te yürüttüğü bir proje dünya çapında ilgiyle takip ediliyor. Ertürk’ün ekibi, özel yazıcılar aracılığıyla organ üretmeyi hedefliyor.

Hastalık Bağımlılık Rtürk 

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