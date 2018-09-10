Bilgi yarışmasından görüp aşık oldu, bir ömür mutluluğa 'Evet' dedi İzle

--NİKAH MERASİMİNDEN GÖRÜNTÜ

--ÇAĞLAR PATIR İLE RÖPORTAJ (GELİN KONUŞAMIYOR)



( İZMİR -ÖZEL) Bilgi yarışmasından görüp aşık oldu, bir ömür mutluluğa "Evet" dedi- Aşk engel tanımadı- Serebral Palsili çiftin mutlu günü İZMİR



- İzmir’de yaşayan Serebral Palsi hastası Esra Demirkaya, bir bilgi yarışmasında televizyonda görüp ardından tanıştığı Serebral Palsi hastası Çağlar Patır ile dünya evine girdi. Genç çiftin mutlulukları ise gözlerinden okundu. Doğumda beynine oksijen gitmediği için Serebral Palsi olan Esra Demirkaya (34), liseye kadar desteksiz yürüyemedi. Demirkaya’ya bu süreçte en büyük yardımcıları ise ailesi oldu. Liseyi tüm zorluklara rağmen başarı ile bitiren genç kadın, daha sonra Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü ve Ege Üniversitesi Gıda Teknikerliği Bölümü’nden mezun oldu, ayrıca Ege Üniversitesi İşletme Bölümü’nde de yüksek lisansını tamamladı. Devlet memuru olan Demirkaya, bir bilgi yarışmasını kazanan Serebral Palsi hastası Çağlar Patır’ı (32) gördü. Kendisi gibi devlet memuru olan Patır’la tanıştıklarında, hayatlarında pek çok benzer yön bulan çift, birbirlerine aşık olarak evlenmeye kadar verdi. Konak Öğretmenevi’nde gerçekleşen törenle dünya evine giren genç çift, bir ömür mutluluğa “Evet” dedi.

Çiftin şahitliklerini; CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Urla Belediyesi Meclisi Üyesi Bülent Onat, Ressam Abidin Köse ve yakınları Deniz Çabuk üstlenirken, nikahı ise Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş kıydı. "Herkes için normal olan, engelliler için olağanüstü görülüyor" Duygularını dile getiren Çağlar Patır, "Aile kuran her çift gibi mutluyuz. Duygularımızın tarif edilebilir bir tarafı yok. Bu herkesin yaşaması gereken bir heyecan. Esra ile tanışmamız internet üzerinden oldu. Ben bir bilgi yarışmasına katılmıştım. Beni orada görmüş, ardından konuşma fırsatı bulduk. Birbirimizi tanıdıkça aslından birbirimize çok benzediğimizi fark ettik ve evlendik. Bazı insanlara iki engelli insanın böyle bir mutluluk yaşaması olağanüstü görülebilir ama bu toplumsal ön yargılar sebebiyle böyle. Herkes için normal olan, engelliler için olağanüstü görülüyor. Halbuki olağanüstü bir şey yok. Engelli gençler de akranlar gibi bu süreçleri yaşamalılar ve toplumun eşitsizlikleri ile mücadele edilmeli" dedi.

Çiftin yakınları, geç saatlere kadar eğlenerek çiftin mutluluklarına ortak oldu.

