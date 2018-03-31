Bilgi evi öğrencilerinden sokak hayvanları için anlamlı proje

-Sahneden görüntüler

-Röportajlar

-Kermesten görüntü

-Balonların gökyüzüne bırakılışı

-Şarkı söyleyen çocuklar



( İSTANBUL )- Kermes geliri sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak İSTANBUL



- Eyüpsultan Belediyesi Düğmeciler Bilgi Evi öğrenci ve eğitimcilerinin hazırladığı “Dostuma Sahip Çıkıyorum” etkinliği kapsamında gerçekleşen hediyelik eşya kermesindeelde edilen gelirle sokak hayvanlarının ihtiyaçları karşılanacak. Eyüpsultan’da gerçekleştirilen etkinlikte, çocukların ve ailelerinin hazırlamış olduğu hediyelik eşya, yiyecek ve içecekten oluşan kermeste satışa sunuldu. Kermesten elde edilen gelir ise hayvanların ihtiyacı için kullanılacak. Çocukların merhamet ve sorumluluk duygusunu açığa çıkarmak ve öğrencilere üretmeyi ve yardımlaşmayı amaçladıkları “Dostuma Sahip Çıkıyorum” etkinliğinde Eyüpsultan Belediyesi Düğmeciler Bilgi Evi öğrencileri önce sokak hayvanları ile ilgili konuşmalarının ardından Barış Manço’nun şarkılarını ve birçok şarkıyı da hep beraber söyledi.



Öğrenciler, sokak hayvanları için kağıtlara dilek yazarak, balonlara bağladılar. Sonrasında balonları gökyüzüne bırakarak etkinliği sonlandırdılar. Ayrıca çocukların sokak hayvanlarıyla çekilmiş oldukları fotoğrafların bulunduğu sergi de katılımcılara sunuldu. “Öğrencilerimiz bu konuda çok duyarlılar” Günün öneminden bahseden Düğmeciler Bilgi Evi Müdürü Tarık Kaylan, “Bugün Düğmeciler Bilgi Evi’nin sokak hayvanları için düzenlemiş olduğu etkinlikle beraberiz. Öğrencilerimiz bu konuda çok duyarlılar. Kendilerine böyle bir şey yapacağımızı söylediğimizde büyük bir heves ve istekle bu işe giriştiler. Çok güzel şeyler de ürettiklerini düşünüyorum. Çocuklar inşallah merhametli yetişecekler ve kendisinin dışında hiçbir canlıya merhamet göstermeyenler de bu yeni yetişecek kuşağı görünce bir duracaklar, bir “ne yapıyorum ben” diyecek, ayağını denk alacak” dedi.

“Herkese hayvanların önemini anlattık” Etkinlikte görev alan Tuana Gül Orhan, “Herkese hayvanların önemini anlattık. Hayvanlar nasıl sokağa atıldıklarını anlattık. Herkesi uyardık. Balon attım, dileğimi söyledim. Benim temennim gösteri merkezlerinde insanları eğlendirmek için hiçbir hayvanın özgürlüğü elinden alınmasın” ifadelerini kullandı. “Bizler gibi onların da bir canı var” Hayvanların da insanlarla eşit olduğunu belirten etkinliğin konuşmacılarından Betül Sude Topçu “Bugün burada hayvanlar için bir konuşma ve kermes düzenlendi.

Ben de bu kermeste konuşmacıydım. Hayvanların da bizler gibi duygusu olduğunu, hayvanların da ayrılık acısı çektiğini, üzüldüğünü ve sevindiğini seyircilere duyurdum. Onların da bilmesi gerektiğini biliyorum. Çünkü onlar da hayvanları seviyorlar ama kendilerine zarar vereceklerini düşünüyorlar. Aslında hayvanlar zararsız canlılardır. Bizler gibi onların da bir canı var. Onları lütfen öldürmeyelim” diye konuştu.

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