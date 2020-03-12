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12 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bilet satışı yapan firmaların önünde metrelerce kuyruk oluştu

Bilet satışı yapan firmaların önünde metrelerce kuyruk oluştu

Kuyruk detay

Bilet Satışı Uttu Öğrenciler Üniversite Öğrencisi 

-Öğrencilerin açıklaması.
-Firma yetkilerinin açıklaması.

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

– Korona virüsü sebebiyle üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca tatil edilmesi, Kütahya'da bilet satışı yapan firmaların önünde uzun kuyruklar oluştu.Tatili memleketlerinde geçirmek isteyen binlerce üniversite öğrencisi, bilet alabilmek için saatlerce kuyrukta bekledi. Bazı öğrenciler, biletlerini alıp memleketlerinin yolunu tutarken, bazıları da bilet bulmak için ek seferleri bekledi. Biletlerini alan öğrenciler, ailelerine kavuşacak olmanın sevincini yaşarken, bazı öğrencilerde alternatif ulaşım için istasyonun yolunu tuttu.Bu arada, otobüs firmaları da en çok yolcunun olunduğu illere anında seferler düzenlerken, talebin az olduğu iller için liste yaparak, yolcu sayısının artmasını beklediler. Kütahya il genelinde 48 bine yakın üniversite öğrencisi bulunuyor.
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