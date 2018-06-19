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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Bilet fiyatlarını pahalı bulanlar trene yöneldi İzle

Bilet fiyatlarını pahalı bulanlar trene yöneldi İzle

Trenin gelişi

Uçak Seferleri Yolcu Taşımacılığı Öğretmenler Şehirlerarası Otobüs Devlet Demir Yolları 

-Yolcuların trenden inmesi
-Yolcuların konuşması
-Genel detay

( SİİRT - ÖZEL) SİİRT

- Siirt'te şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarının yüksek olması nedeniyle başta üniversite öğrencileri olmak üzere vatandaşlar trene yöneldi. Siirt’te, havaalanının tadilatta olması ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaların Ankara ile İstanbul seferlerine zam yapması, başta üniversite öğrencileri olmak üzere dar gelirli vatandaşları tren yolculuğuna yönlendirdi. Kentte, bilet fiyatları 125 TL olan otobüs yerine, 36 TL olan tren tercih edilmeye başlandı. Üniversite öğrencisi Murat Aras, otobüs ve uçak seferlerinden daha ucuza mal olması sebebi ile treni tercih ettiğini dile getirdi. Aras, “Ankara garından bindim. Kurtalan’a kadar trenle geldik. Yolculuk oldukça rahattı. Ekonomik olarak da çok iyi. Hele otobüs şartlarına baktığınız zaman çok daha iyi. Otobüs fiyatları da çok pahalı ben trenle 36 TL’ye geldim. Otobüs firmalarına baktım 125 liradan başlıyordu” dedi.
Mustafa Çık adlı öğretmen ise, Diyarbakır’a geliş gidişlerimde mümkün olduğunca tren yolunu tercih ettiğini, nedeni de hem konforlu hem de farklı yerleri ve manzaraları görmeyi amaçlamak olduğunu aktardı. Kurtalan Ekspresinin konforlu ve güvenilir olduğundan kendini daha huzurlu hissettiğini aktaran Çık, “Diyarbakır’dan Siirt’te tren yolculuğu yaptım. Daha ekonomik ve daha elverişli yolculuğa sahipti adeta bir uçak gibi geldik. Son yıllara baktığımız oranla bir sanayi devrimi yaşamış bulunmaktayız. Son yıllara oranla Türkiye’nin her yerinde gelişen ekonomimizle beraber tren taşımacılığı da artmış bulunmaktadır. Hemen hemen Türkiye’nin her yerine tren taşımacılığıyla gitmek mümkündür. Bu devletin bize sunduğu imkanların başında devlet demir yolları gelmektedir. Öğrenciler, memurlar, öğretmenler herkes demiryollarından faydalanmaktadır. Hem ekonomik hem de elverişlidir. Türkiye’nin her yerine istediğimiz zaman trenle gidebiliyoruz. Daha uygun ve daha ucuzdur. Devletimizin ekonomiye kazandırdığı en önemli faaliyetlerinden bir tanesi devlet demir yollarıdır” diye konuştu.
(SD-MP-Y)
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