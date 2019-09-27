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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Bileğini keserek kendine zarar veren kadın hastaneye kaldırıldı

Bileğini keserek kendine zarar veren kadın hastaneye kaldırıldı

- Olay yerinde görüntüler

Polis Hastane Polis Ekipleri Kadın Hasta 

-- 112 müdahale
-- Ambulansa bindirilirken görüntü
-- Detay

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydanın ortasında kendisine zarar veren kadın hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre olay, Bozüyük Cumhuriyet Meydanında meydana geldi. S.G. (38), bir anda meydanın orta yerinde bileklerini keserek kendisine zarar vermeye başladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kendisine zarar veren kadını sakinleştirerek müdahalede bulundu. Kanaması durdurulan S.G.'nin çok kan kaybettiği belirlenirken 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
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