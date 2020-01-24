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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Bilecikliler Musa Göçmen Çoksesli Gösterisini ayakla alkışladı

Bilecikliler Musa Göçmen Çoksesli Gösterisini ayakla alkışladı

Musa Göçmen Çoksesli Gösterisinden detay

Çizgi Film Rock Forma Kışla 

-Gösteri sonu detay ve yapılan röp.

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen Musa Göçmen Çoksesli Gösterisi ayakta alkışlandı. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahne alan ve dünya çapında birçok dikkat çekici ve başarılı projelere imza atan Besteci ve Orkestra Şefi Musa Göçmen, Bileciklilere eğlenceli bir gece yaşattı. Klasik müzikten rocka, çizgi film müziklerinden operaya, bestecilerin en bilinen melodilerinden yerel müziğimizin evrensel üslupla işlenmiş eserlerini, şarkılarını eğlence ve komedi ile harmanlayarak izleyiciyle buluştuğu etkinlik, katılımcılar tarafından büyük bir beğeniyle izlendi. Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, gösteri sonundan Orkestra Şefi Musa Göçmen ve ekibine teşekkür ederek, çiçek takdim etti. Kısa bir açıklamada bulunan Başkan Şahin, ‘’Harikasın Bilecik’’ diyerek ‘’Güzel ve keyifli bir gece yaşattık. Performansları dolayısıyla Orkestra Şefi Musa Göçmen ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bilecik’te her şey güzel çok olacak’ demiştik. Siz Bileciklilerin katılımıyla bunu başarıyoruz’’ ifadelerini kullandı. Sanatçı Musa Göçmen ise Bileciklilerin etkinliğe olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti belirterek, katkıları dolayısıyla Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin’e teşekkür etti. (NK-Y)
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