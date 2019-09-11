Bilecikli kadınlara ek gelir kapısı açıldı

-Kadınlarla birlikte iş yapması

-İş yapan kadınlarla rop.

-Proje sorumlusu rop.



( BİLECİK )- İstihdam atölyelerinin ilki açıldı- Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin:- “Kadınlarımıza önem veriyoruz, onlar için yeni projeler üretiyoruz” BİLECİK



- Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan istihdam atölyelerinin ilki merkez Bahçelievler Mahallesinde açılırken, Bilecikli kadınlara ek gelir kapısı oldu.Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hazırlanan proje kapsamında, mahalle konaklarında bir araya gelen kadınlar, yapacakları parça başı iş karşılığında ücret alacaklar. Mahalle sakinlerine, esnek çalışma saati fırsatını sunan proje kapsamında kadınlar, çocukları ile birlikte mahalle konağında çalışma imkânı buluyor.“Kadınlarımıza önem veriyoruz onlar için yeni projeler üretiyoruz”Belediye Başkanı Semih Şahin, hazırlanan projede emeği geçenlere teşekkür ederek, Bilecik Belediyesi olarak kadınlara önem verdiklerini ve bu anlamda yeni projeler oluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.

Şahin, “Bahçelievler Mahalle Konağında ilkini başlatmış olduğumuz projenin devamını diğer mahallelerimizde uygulamaya koymayı planlıyoruz. Amacımız hem kadınlarımızı aile ekonomilerine katkıda bulunmasını sağlamak hem de onların sosyal hayata daha çok dâhil olmasını temin etmektir” ifadelerine yer verdi.Bilecik Belediyesi İstihdam Atölyeleri Sorumlusu Cemile Toka ise hazırlanan proje kapsamında çalışmaya başladıklarını belirterek, katkıları dolayısıyla Belediye Başkanı Semih Şahin’e teşekkür etti.

