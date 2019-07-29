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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bilecik'te yolcu otobüsü tıra çarptı: 17 yaralı

Bilecik'te yolcu otobüsü tıra çarptı: 17 yaralı

- Olay yerinden detaylar - Araçlardan detaylar - Yaralılardan detaylarBİLECİK (AA) - Bilecik 'te yolcu otobüsünün park halindeki tıra çarpması sonucu 2'si ağır 17 yolcu yaralandı. Bilecik - Sakarya kara yolunda Konya'dan İstanbul'a giden Ziya Gül yönetimindeki 45 FA 373 plakalı yolcu otobüsü, Vezirhan beldesi mevkisinde dinlenme tesisi yakınındaki yolun kenarında park halinde bulunan Hasan Altuntaş'ın kullandığı 15 PN 660 plakalı tıra arkadan çarptı.Kazada otobüsteki 17 yolcu yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hastane Karya Dinlenme Tesisi Yolcu Otobüsü 

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