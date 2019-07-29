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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bilecik'te yolcu otobüsü park halindeki tıra çarptı; 1'i ağır 17 yaralı İzle

Bilecik'te yolcu otobüsü park halindeki tıra çarptı; 1'i ağır 17 yaralı İzle

Olay yerinden detaylar

Hastane Karya Su Kanalı Yolcu Otobüsü Direksiyon 

-Yaralıların ambulanslara bindirilmesi

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik'te seyir halindeki bir yolcu otobüsünün sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 17 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten Sakarya istikametine 23 yolcusu ile seyir halindeki 45 FA 373 plakalı otobüs sürücüsü Ziya Gül (60), Vezirhan beldesine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs, yolun sağındaki su kanalı içine girip çıktıktan sonra yol dışındaki park halinde bulunan 15 PN 660 plakalı çekiciye bağlı 07 GN 313 plakalı yarı römorkun arka kısmına çarptı. Kazada Abdil Yılmaz, Mehmet Özyürek, Emine Türkmen, Şeref Kılınçlı, Özgür Topal, Nevzat Türkmen, Adem Erçin, Emine Gekli, Mesut Yıldız, Songül Küçükbaş, Serkan Özel, Didem Zehra Kaya, Elif Kaya, Deniz Zeynep Kaya, Emine Güleç, Coşkun Güleç ve Melek Şimşek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen çok sayıda 112 Acil Servis ambulansları ile Bilecik ve ilçelerindeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Mehmet Özyürek'in durumun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan otobüsün Konya'dan İstanbul'a gittiği öğrenildi.
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