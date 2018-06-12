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( BİLECİK ) Bilecik'te yolcu midibüsü devrildi; 3 yaralı BİLECİK



Bilecik'te bir midibüsün önce otomobile çarpması, ardından da devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında araç içinde bulunan 3 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Vezirhan beldesinden kent merkezine 10 yolcusu ile seyir halinde bulunan Mustafa Erol yönetişindeki 11 RA 710 plakalı yolcu midibüsü, Bilecik-Yenişehir kavşağında Bilecik'ten Bursa istikametine seyir halinde bulunan Yusuf Calayır yönetimindeki 16 KY 821 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden midibüs ilk olarak kavşakta bulunan orta refüje çarptı, ardından refüjün içine devrildi. Kazada midibüste yolcu olarak bulunan Özlem Uğurlu, İsmet Uslu ve Mehmet Buzdaş yaralandı. Yaralılardan 2'si kaza yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılırken, 1 kişi ise kendi imkanları ile hastaneye gitti." "Vurunca araba devrildi, yan yattı" Midibüs sürücüsü Mustafa Erol, kaza anını anlatarak, "Normalde tır bir tanesi geçti. Diğeri geçecek diye ben yavaşladım. Tır durdu, ama bu araç durmadı geldi bana arkadan vurdu. Ben yolumdan giderken. Vurunca araba devrildi, yan yattı" dedi.

"Tır durdu cip durmadı" Midibüste yolcu olarak bulunan ve kazayı yara almadan atlatan Uğru Akar, "Şimdi tır durmuştu burada yol bizimdi zaten. Ardında biz geçerken siyah cip hareketlendi o durmadı. Durmayınca bize çarptı biz böyle döndük takla attık" dedi.



