Bilecik'te yangın paniği...Kartonlar bir anda alev aldı İzle

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi



( BİLECİK ) BİLECİK



- Bilecik'te bir alışveriş mağazasının arka tarafında bulunan kartonlar bir anda alev almaya başlarken, yangın büyümeden söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Bilecik Merkez Gazipaşa Mahallesi, Futbol Sokak üzerinde bulunan bir alışveriş mağazasının arka tarafında bulunan kartonlar henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev almaya başladı.

Yangını gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına almayı başardı.

