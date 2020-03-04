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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

-Adliyeye getirilişi

( BİLECİK ) BİLECİK

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- Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslar ve organizasyonların deşifresine yönelik olarak yapılan operasyonda şüpheliler T.S. ve A.U., gözaltına alındı. Şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda ise 5 gram esrar, 0,56 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheliler, “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçundan haklarında başlatılan yasal işlem sonrasında emniyetteki ifadelerinin ardından adliye sevk edildi. (CKT-
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