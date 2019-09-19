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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bilecik’te tren kazası: 2 makinist hayatını kaybetti İzle

Bilecik’te tren kazası: 2 makinist hayatını kaybetti İzle

Tünelin içinden görüntü

Tren Kazası Makinist 

-tren kazasından görüntüler

( BİLECİK - 2)- Kılavuz tren raydan çıktı, 2 makinist yaşamını yitirdi BİLECİK

- Bilecik’te kılavuz trenin raydan çıkıp devrilmesi sonucu 2 makinist yaşamını yitirdi. Hızlı Tren seferleri de kaza dolayısıyla durdu.Alınan bilgilere göre kaza, Bilecik-Bozüyük arasında bulunan Şelale rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara-Bilecik yolu üzerinde kılavuz tren henüz bilinmeyen bir nedenden raydan çıkarak devrildi. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza sonrasında trende bulunan 2 makinistin de yaşamını yitirdiği belirlendi.Ayrıca Hızlı Tren Seferlerinin de kaza sonrasında durduğu belirtildi.
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