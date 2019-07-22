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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bilecik'te trafik kazası: 6 yaralı İzle

Bilecik'te trafik kazası: 6 yaralı İzle

Olay yerinden detay

( BİLECİK )- Kontrolden çıkan araç yol kenarına devrildi BİLECİK

İlk Müdahale Jandarma Trafik Kazası Ticari Araç Direksiyon 


- Bilecik'te, bir aracın kontrolden çıkarak yol kenarına devrildiği tek taraflı kazada 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre; Kaza Bilecik-Osmaneli 25'inci kilometresinde yaşandı. Recep D. idaresindeki 11 AAD 805 plakalı hafif ticari araç ile seyir halindeyken, iddialara göre direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarına devrildi. Meydana gelen trafik kazasında, ters dönen araçta sürücü Recep D.'nin yanı sıra yolcu olarak bulunan İsmail D., Nurten D., Abdullah D., Ülper D. ve yaşı küçük olduğu öğrenilen Medine D. yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.
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