Bilecik'te ‘Soğanlar Pembeleşinceye Kadar’ tiyatro oyunu Haberi

- Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 13. Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali kapsamında bu kez Soğanlar Pembeleşinceye Kadar adlı oyun sahnelendi. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahnelenen oyunda usta oyuncular; Deniz Arcak, Seda Demir, Yavuz Topoyan, Mehmet Er ve Kadir Kandemir rol aldı. Belediye Başkanı Nihat Can da sahne alan oyun sonunda oyuncu ve oyun yazarına teşekkür ederek, Bilecik topraklarından yapılan vazolar hediye etti. Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali kapsamında birbirinden güzel oyun ve oyuncunun tiyatro severler ile buluştuğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Nihat Can, "Değerli sanatçılarımız bu akşam da bizleri güzel bir oyunla buluşturdu. Hem düşündürdüler, hem keyiflendirdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Böyle güzel programlarda bizleri yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. "İnşallah önümüzdeki yıllarda da Bilecik'te oluruz" Usta Oyuncu Yavuz Topoyan sahnede yaptığı açıklamada Bilecik Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında Bilecik’te olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Bilecik Belediyesi tarafından uzun yıllardır büyük bir başarıyla sürdürülen tiyatro festivaline bizler de katıldığımız için çok mutluyuz. Sağ olsun Belediye Başkanlarımız tiyatro sanatına çok önem veriyorlar. Her zaman söylediğimiz gibi tiyatronun olmazsa olmazı seyircilerdir. Çünkü onlar olmazsa biz bu sanatı yapamayız. Onun için seyircilere de çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda da Bilecik’te oluruz" ifadelerini kullandı.