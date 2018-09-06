Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bilecik'te şiddetli yağış

Bilecik'te şiddetli yağış

- Yağıştan görüntü - Hasar gören araçlardan detay - Su baskını olan iş yerlerinden detaylar - Belediye ekiplerinin çalışmaları - Su dolan alt geçitten görüntü - Dolu nedeniyle çok sayıda araçta hasar oluşurken, bazı iş yerleri ve evleri su bastıBİLECİK (AA) - Bilecik 'te, doluyla birlikte etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan dolunun ardından yağış sonrası çok sayıda araçta hasar oluşurken, bazı iş yerleri ve evleri su bastı.Birçok cadde ve sokak şiddetli yağışın etkisiyle su altında kaldı. Kuvvetli yağış, vatandaşlara ve sürücülere de zor anlar yaşattı. Ekiplerin, cadde ve sokaklarda başlattığı temizlik çalışması sürüyor.Cumhuriyet Mahallesi Aşağı Çarşı Sokak'ta sel nedeniyle 2. el beyaz eşya dükkanının önünde bulunan makineler, sürüklenerek park halindeki araçlara çarptı. Araçların da birbirine çarpması sonucu hasar oluşurken, park halindeki bir araç da sürüklenerek kaldırıma çarptı. Diğer taraftan seyir halindeki bir aracın da kazı yapılan çukura düşmesi sonucu hasar oluştu.Bahçelievler Mahallesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önünde su birikintisi ve kanalizasyonun patlaması nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, bir kamyonetin kasasında mahsur kalan vatandaşlar, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.Kentte yoğun yağış nedeniyle alt geçit su doldu.Belediye Başkanı Nihat Can, cadde ve sokaklarda incelemelerde bulundu.

Sağanak Yağış Kanalizasyon Şiddetli Yağış Beyaz Eşya 

İlgili Foto Galeriler
Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine Katıldı
Başkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi HazırlandıCumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi Hazırlandı
Tuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale GetirildiTuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Polisi Şehit Eden Teröristler Böyle Etkisiz Hale GetirildiPolisi Şehit Eden Teröristler Böyle Etkisiz Hale Getirildi
Kediciklerin Odası İlk Kez GörüntülendiKediciklerin Odası İlk Kez Görüntülendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı