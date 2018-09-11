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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Bilecik'te otomobil yangını Video

Bilecik'te otomobil yangını Video

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Bilecik 'te park halinde bulunan otomobilde çıkan yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alındıBİLECİK (AA) - Bilecik 'te park halinde bulunan otomobilde çıkan yangın, evlere sıçramadan söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Kadir Turgut'a ait 11 TH 112 plakalı otomobil, Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehit Mesut Bilir Caddesi Bahçelievler Sokak'ta park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Çevredeki vatandaşlar, yangını fark etmesiyle durumu itfaiyeye ve emniyete bildirdi.Otomobilden yükselen alevler, evlere yakın olması nedeniyle sıçrama tehlikesi yaşanırken, emniyet ekipleri güvenlik tedbiri aldı.İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, ot

Bild Yükselen Yangına Müdahale Trol 

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