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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Bilecik’te orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Bilecik’te orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

yangından görüntüler

( BİLECİK - 2) BİLECİK

Kayalı Ormanlı Orman Yangını Helikopter Yükselen 


- Bilecik’in Bayırköy ve Vezirhan ilçeleri arasında yer alan ormanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor. Alınan bilgiye göre, Bilecik-Sakarya karayolunun 25. kilometresinde bulunan ormanlık arazide öğle saatlerinde alevler yükselmeye başladı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri ve yükselen dumanları görenler durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Yangına 3 yangın söndürme helikopterinin yanı sıra Bilecik ve Osmaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Bayırköy, Vezirhan ve Osmaneli itfaiyesi ekipleri ile çok sayıda işçi müdahale ediyor. Bölgenin sarp ve kayalık olması ve havanın da rüzgarlı olması ekiplerin işini zorlaştırırken, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Öte yandan yangın yakınlarda bulunan Marmara Kağıt Fabrikasına doğru ilerlerken ekipler de yangının fabrikaya sıçramaması için soğutma çalışmalarını sürdürüyor. (KA
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