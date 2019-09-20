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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Bilecik'te orman yangını: 6 hektarlık alan kül oldu

Bilecik'te orman yangını: 6 hektarlık alan kül oldu

-Yangından detay

Karya Makilik Alan Orman Yangını Helikopter Trol 

--Yangına müdahale itfaiye ve helikopter

( BİLECİK )- Yangına 13 arazöz, 3 itfaiye ve 2 helikopterin müdahale etti- Alevler ekiplerin uzun uğraşı sonunda söndürüldü BİLECİK

- Bilecik'te çok sayıda ekibin müdahale ettiği orman yangını uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı. Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe Köyü Gölpark mevkinde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyürken Sakarya'nın Geyve ilçesinden Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, Bilecik ve Osmaneli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 9 arazöz, Osmaneli Belediyene ait 4 itfaiye ekibi ile 2 adet yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınırken alanda soğutma işlemi yapılıyor. Öte yandan çıkan yangında 6 hektarlık alan kül oldu.
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