--Muhtar rop.

--Ekiplerin yangına gitmesi



( BİLECİK ) - Bilecik'te orman yangını, 2 dekar alan kül oldu BİLECİK



- Bilecik'te dün başlayan orman yangını bugün kontrol altına alınırken 2 dekar alan kül oldu. Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesi İncirli Köyü'nde sarp yamaçta başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dumanları gören Kasımlar Köyü sakinleri hemen durumu İncirli Köyü muhtarını arayarak haber verdiler. Muhtar durumu Alo 177 ihbar hattını arayıp haber verirken mevkiye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. Yangının çıktığı yer sarp bir yamaçta olduğu için ekipler uzun uğraşlar sonucu yangına müdahale edebildi. Yangın kontrol altına alınırken 2 dekar çam ağacı kül oldu. "Elektrik trafosunun yanından dumanlar çıkıyordu" Konu hakkında İHA muhabirine açıklama yapan İncirli Köyü muhtarı Sait Uysal, "Yangını komşu köydeki vatandaşlar görmüş. Hemen beni aradılar. Bende 177 arayarak haber verdim ve alana koştum. Göldağ Köyüne giden elektrik trafosunun yanından dumanlar çıktığını gördüm. Ekipler geldi ve yangına müdahale ediyorlar" dedi.

(CKT-KA

