Bilecik'te kobra yılanı zehri satmaya çalışan 3 kişi tutuklandı



- Yurda kaçak yollarla sokulan kobra yılanı zehrini pazarlamaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Yurda kaçak yollarla sokulan, kimya ve ilaç sanayisinde kullanılan zehir, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Zehrin piyasa fiyatının 10 milyon lira olduğu belirtilirken, 2 tüp kobra zehrinin ilaç ve kimya firmalarına satılması amaçlanıyordu. Zehirle birlikte yakalanan M.D, T.K. ve Ö.B. adliyeye sevk edilirken, şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M tipi Ceza evine sevk edildi.

