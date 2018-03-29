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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bilecik'te kobra yılanı zehri satmaya çalışan 3 kişi tutuklandı

Bilecik'te kobra yılanı zehri satmaya çalışan 3 kişi tutuklandı

Şahısların adliyeye sevki

( BİLECİK ) BİLECİK

Kaçak Lyon Akalan Kimya Kobra Yılanı 


- Yurda kaçak yollarla sokulan kobra yılanı zehrini pazarlamaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Yurda kaçak yollarla sokulan, kimya ve ilaç sanayisinde kullanılan zehir, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Zehrin piyasa fiyatının 10 milyon lira olduğu belirtilirken, 2 tüp kobra zehrinin ilaç ve kimya firmalarına satılması amaçlanıyordu. Zehirle birlikte yakalanan M.D, T.K. ve Ö.B. adliyeye sevk edilirken, şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M tipi Ceza evine sevk edildi.
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