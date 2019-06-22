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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bilecik'te ev yangını

Bilecik'te ev yangını

- Yanan evden görüntü - 112 Acil ekiplerinin yaralıya müdahalesiBİLECİK (AA) - Bilecik 'in Pazaryeri ilçesinde çıkan yangında, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.Pazaryeri ilçesine bağlı Büyükelmalı köyünde, Faik Memiş, yaşadığı tek katlı evde benzin kullanarak sobayı yakmak istedi. Benzinin alev alması sonucu evde yangın çıktı.Pazaryeri itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.Kollarından yaralanan Memiş, 112 Acil Servis ekiplerince Pazaryeri Devlet Hastanesine, oradan da Bozüyük Devlet Hastanesine götürüldü.Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Benzin Yangına Müdahale 

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