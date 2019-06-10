Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bilecik'te dün kontrol altına alınan orman yangını tekrar başladı Haberi

Bilecik'te dün kontrol altına alınan orman yangını tekrar başladı Haberi

-Yangının başladığı yer detay

Kayalı Ormanlı Orman Yangını Helikopter Yükselen 

--Yangına müdahale
--Yangına helikopter müdahale
-DÜN GEÇİLEN ARŞİV GÖRÜNTÜLER EKLENMİŞTİR

( BİLECİK ) -- Bölgenin sarp ve kayalık, havanın da rüzgârlı olması ekiplerin işini zorlaştırıyor- Çevre il ve ilçelerden ekipler söndürme çalışmalarına destek veriyor BİLECİK

- Bilecik’in Bayırköy ve Vezirhan beldeleri arasında yer alan karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık bölgede dün öğleden sonrası başlayan ve gece yarısı kontrol altına alınan orman yangını tekrar başladı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik-Sakarya karayolunun 25. kilometresinde bulunan ormanlık arazide dün saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.
Rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri ve yükselen dumanları görenler durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Yangına 4 yangın söndürme helikopter, 3 arasöz, çok sayıda itfaiye ve personel ile müdahale edildi. Bölgenin sarp ve kayalık, havanın da rüzgârlı olması ekiplerin işini zorlaştırırken çevre il ve ilçelerden de söndürme çalışmalarına destek verildi.
Yaklaşık 10 hektarlık bir alanda etkili olan yangın 8 saat geçmesine rağmen söndürülemedi. Yangını kontrol altına almak isteyen ekipler, rüzgâr dolayısıyla kısa sürede yayılan yangına bölgenin yapısı dolayısıyla da müdahale etmekte güçlük yaşıyor. Ayrıca Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz ve Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı. (İHA-Y)
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı