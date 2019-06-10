Bilecik'te dün kontrol altına alınan orman yangını tekrar başladı

--Yangına müdahale

--Yangına helikopter müdahale

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( BİLECİK ) -- Bölgenin sarp ve kayalık, havanın da rüzgârlı olması ekiplerin işini zorlaştırıyor- Çevre il ve ilçelerden ekipler söndürme çalışmalarına destek veriyor BİLECİK



- Bilecik’in Bayırköy ve Vezirhan beldeleri arasında yer alan karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık bölgede dün öğleden sonrası başlayan ve gece yarısı kontrol altına alınan orman yangını tekrar başladı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik-Sakarya karayolunun 25. kilometresinde bulunan ormanlık arazide dün saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri ve yükselen dumanları görenler durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Yangına 4 yangın söndürme helikopter, 3 arasöz, çok sayıda itfaiye ve personel ile müdahale edildi. Bölgenin sarp ve kayalık, havanın da rüzgârlı olması ekiplerin işini zorlaştırırken çevre il ve ilçelerden de söndürme çalışmalarına destek verildi.

Yaklaşık 10 hektarlık bir alanda etkili olan yangın 8 saat geçmesine rağmen söndürülemedi. Yangını kontrol altına almak isteyen ekipler, rüzgâr dolayısıyla kısa sürede yayılan yangına bölgenin yapısı dolayısıyla da müdahale etmekte güçlük yaşıyor. Ayrıca Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz ve Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı. (İHA-Y)

