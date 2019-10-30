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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bilecik'te Cumhuriyet çoşkusu

Bilecik'te Cumhuriyet çoşkusu

Yürüyüşten detay

Cumhuriyet Fener Alayı Havai Fişek Gösterisi Alabalık Havai Fişek 

-Başkanın konuşması
-Havai fişek gösterisi

( BİLECİK )- Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin;- “Yaşasın cumhuriyet, yaşasın demokrasi” BİLECİK

- Bilecik Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla dün gece düzenlenen fener alayında binlerce Bilecikli sokaklara dökülürken, bayramı doyasıya kutladılar. Tüm yurtta olduğu gibi kurtuluşun şehri Bilecik’te de Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yıl dönümünü kutlama programı kapsamında düzenlenen fener alayı çok sayıda vatandaşın katılımıyla coşkuyla gerçekleşirken, vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile hep birlikte yürüdü. Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve eşi Münevver Şentürk, Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Soner Hızlı, daire amirleri ile vatandaşlar, şehir merkezinde ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü. Bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde Tevfikbey Caddesi'nde yürüyen kalabalık daha sonra Cumhuriyet Meydanında bir araya gelerek, havai fişek gösterisin izledi. “Yaşasın cumhuriyet yaşasın demokrasi” Burada bir konuşma yapan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, “Bu bayram programını düzenlediğimiz için bana teşekkür eden vatandaşlarımız oluyor. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Çünkü bizler hepimiz cumhuriyetiz. Cumhuriyetimizin 96’ncı yılı. Ben 2023’te daha büyük ve coşkulu bir şekilde bayramlarımızı kutlayacağımıza inanıyorum. Daha bizim yaptığımız bir başlangıç. Dediğimiz gibi her şey bir önceki günden daha güzel olacak” şeklinde konuştu.

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