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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bilecik'te bıçaklı kavga:3 kişi yaralandı

Bilecik'te bıçaklı kavga:3 kişi yaralandı

Yaralılardan detay

İlk Müdahale Bıçaklı Saldırı Bıçaklı Kavga Sağlık Ekipleri Saldırı 

-Yaralılara sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Hastaneden detay

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik’te yabancı uyruklu iki grup arasında yaşanan kavgada 2'si ağır 3 kişi bıçakla yaralandı. Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Leylak Sokak üzerinde daha önceden aralarında husumet olan yabancı uyruklu mülteci grup karşı karşıya geldi. Kavga bıçaklı saldırıya dönünce Abdullah Ahmet Saim, Noor Ahmad ve Omıd Rahımı yaralandı. Yaralılardan olay yerin gelen 112 Acil Servis ambulansları ile yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin sağlık durumu ciddiyetini korurken, polis kavgaya karışan diğer kişileri bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı. Öte yandan bıçaklı kavganın yaşandığı sokakta Olay Yeri İnceleme ekipleri geniş çaplı araştırma yaparken, mahalle sakinleri olayları korku dolu gözlerle izledi.
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