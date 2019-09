--Yapılan aktiviteler detay

( BİLECİK ) Bilecik'te "Açık Sokaklar Günü’’ etkinliği- Bilecik Belediyesi Avrupa Hareket Koordinatörü Hülya Eçen Çalışkan;- ‘’Amacımız sağlıklı ve hareketli yaşama dikkat çekmektir’’ BİLECİK



- Bilecik Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen Open Street Day (Açık Sokaklar Günü) etkinliğinde Bilecikliler sokakları doldurdu. 7’den 70’e kadar her yaştan vatandaşın katıldığı etkinlik saat 10:00’da Cumhuriyet Meydanında buluşma ile başladı.

Daha sonra saat 14:00’te Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. "Beraber Yürüyelim’’, ‘’Sokaklar Açıldı Hareket Başladı’’ ve Şehrini Keşfet’’ sloganları ile gerçekleştirilen yürüyüş sonunda Cumhuriyet Meydanında soğuma hareketleri yapıldı. ‘’Amacımız sağlıklı ve hareketli yaşama dikkat çekmektir’’ Gerçekleştirilen etkinlik hakkında bilgi veren Bilecik Belediyesi Avrupa Hareket Koordinatörü Hülya Eçen Çalışkan, amaçlarının sağlıklı ve hareketli yaşama dikkat çekmek olduğunu belirtti.

Düzenlenen etkinlikte Bilecik’teki sokakların vatandaşlara açıldığını kaydeden Çalışkan şunları söyledi; ‘’Bugün burada Open Street Day yani Açık Sokaklar Günü etkinliği için toplandık. Avrupa’nın tüm ülkelerinde ve dünyanın birçok noktasında bugün halk tabanlı sportif etkinlikleri trafiğe açık olan alanlarda yapıyorlar. Anneler, babalar, çocuklar ve aile büyükleri hep birlikte sporla ilgilenen ve ilgilenmeyen herkes burada şu an. Gördüğünüz üzere burada bütün spor dallarından var. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün destekleri ile aktivitelerimiz gerçekleştiriyoruz. Futbol, basketbol, badminton, okçuluk, karate, judo, masa tenisi, dart gibi her türlü spor dallarını insanlarımızın hizmetine sunduk" ifadelerini kullandı. "İp atlıyoruz, sokak oyunları oynuyoruz ve konuklarımıza yeşil elma ikram ediyoruz" Bilecik Belediyesi Proje Üretim Merkezi Görevlisi Hakan Yavuz ise Bilecik’te güzel ve anlamlı bir etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek; ‘’Gördüğümüz gibi motorlu trafiğe açık olan alanları bugün kapattık ve sportif faaliyetler yapıyoruz. Şehrini aktif et diyoruz. Burada ip atlıyoruz, sokak oyunları oynuyoruz ve konuklarımıza yeşil elma ikram ediyoruz. Yürüyüşümüzü gerçekleştirdik ve soğuma hareketlerini yaptık. Aynı zamanda sağlıklı beslenmeyi anlattık. Yıl boyunca etkinliklerimiz devam edecek’’ dedi.

Etkinliğe katılanlara yeşil elma ikramı yapıldı Etkinliğe katılanlara yeşil elmaların dağıtıldığı organizasyonda ayrıca uzman eğitmenler tarafından beslenme ve diyet ile ilgili konularda bilgiler verildi.

Vatandaşlar ise; yapılan etkinliklerden duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.