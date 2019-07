Bilecik'te 15 Temmuz şehitleri anıldı

-Kuran tilaveti ve dualar

-Şehitlik anıtlarına çiçek konulması

-Şehitlik ziyareti

-Saygı duruşu ve saygı atışı

-Şehit mezarlarına çiçek konulması

-Yapılan dualar

-Yapılan röportajlar



Bilecik Valisi Bilal Şentürk: " 15 Temmuz'da ülkemiz çok büyük bir badire atlattı"



- Bilecik'te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Bilecik 15 Temmuz Anıtı'nın önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programına Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Bilecik Ağır Ceza Reisi Muhammet Göktaş, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve kurum müdürleri katıldı.

Buradaki anma programı merkez Kayı Boyu Camii hocası Metin Tetik tarafından okunan Kur'an tilavetiyle başladı.

Ardından İl Müftüsü Necati Akkuş tarafından okunan duanın ve protokol üyeleri tarafından şehitlik anıtında çiçek konulmasıyla son buldu. Bu program sonrası protokol üyeleri Bilecik Şehitliği'ne geçti. Burada şehitlik ziyaretinin yapılması, askerler tarafından saygı atışının yapılması, şehit mezarlarına çiçek konulması ve Bilecik Valisi Bilal Şentürk tarafından Şehitlik Defteri'nin imzalanması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla anma programı sona erdi. " 15 Temmuz'da ülkemiz çok büyük bir badire atlattı" Program sonrası bir açıklama yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 15 Temmuz'da ülkenin çok büyük bir badire atlattığını ifade ederek, "15 Temmuz'da ülkemiz çok büyük bir badire atlattı. Tehlike dışarıdan çok içeriden geldi. İçimizde maalesef memleketine insanına kendi insanına kurşun sıkabilecek hainler çıktı. Böyle bir şey hiçbir zaman arzu edilmez ama yine milletimizin güçlü iradesiyle bu tehlikeyi kendi içimizde söküp attık ve atacağız. Zaman, zaman bu tür icraatlar olacak belki ama milletimizin birliği ve dirliği ile kendi iç dinamikleriyle bunların üstesinden geçeceğiz. Milletimiz birdir, beraberdir ve güçlüdür. Her ortamda acısında hüznünde mutluluğunda birlik ve beraberliğini desteklediği sürece hiçbir rüzgar bizi yerimizden sallayamayacaktır. Bu bilinçle biz 15 Temmuz'u şehitlerimizi bir kere daha rahmetle anıyoruz vatan için hala şehit vermeye devam ediyoruz. Bizler de şehit olalım ama sonuçta bu vatanın birliği ve dirliği devam etsin ve edecektir de ve tekrar 15 Temmuz'da başta şehit olan daha sonra yine dün akşam da şehitlerimiz oldu. Onları rahmetle ve minnetle anıyoruz gazilerimize sağlık ve afiyet diliyoruz" ifadelerine yer verdi. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ise, "Bundan 3 yıl önce bu kalkışmada hem sivil hem güvenlik güçlerimizden şehitlerimiz olmuştur. Bir daha böyle günler görmeyiz inşallah. Söyleyeceklerim bu kadar" şeklinde konuştu.

"15 Temmuz'da ordu millet olduğumuzu dosta düşmana bir kez daha gösterdik" Son olarak konuşan AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ise, "Gerçekten bu milletin her ferdi aynı zamanda asker olarak doğduğunu gösterdi. Vatanına milletine bayrağına kutsal değerlerine karşı bir hareket olduğunu bu milletimizin nasıl tek vücut olacağımızı 15 Temmuz'da bir kez daha ortaya koyduk. Dünyanın dört bir yanından hain FETÖ eliyle ülkemizi bölmek parçalamak isteyen hain güçlere hak etmiş oldukları cevabı verdik. 15 Temmuz aslında 2023’ün 2053’ün ülkemiz açısından lider ülke olması noktasında kapısını açan çok önemli bir süreç. Karanlık bir gecede başladı, aydınlık güneşle asıl 15 Temmuz ile sonuçlandı. Bir taraftan 15 Temmuz ile gururluyuz. Çünkü böyle hain bir pusuyu birlik beraberlik içerisinde önledik. Diğer taraftan da tabi 251 tane böyle vatan evladının şehit olmasından dolayı da üzüntülüyüz. 400'e aşkın gazimizin olmasından dolayı üzüntülüyüz ama bu toprakların her mili metresi şehitlerimizin aziz kanlarıyla sulanmış ve biz bugün bu şehitlerimizin kanlarıyla bizlere emanet edilen bu vatan parçasını canımız pahasına korumaya azmettik yemin ettik. İnşallah biz bizden sonrada bu kuşaklara bu güzide kutsal vatanımızı en iyi şekilde en üst seviyelere muasır medeniyet seviyesi üzerine çıkararak emanet etmek çabası gayreti içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı