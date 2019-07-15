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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik yürüyüşü

Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik yürüyüşü

-Alandan detay

Yarış Resim Yarışması Saygı Duruşu Siyasi Parti Öğrenciler 

--Yürüyüş detay
--Mehter takımı gösterisi
--Ödüllerin verilmesi

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik'te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
Bilecik Cumhuriyet Meydanında başlayan yürüyüş Tevfikbey Caddesi üzerinde devam ederek, tekrar Cumhuriyet Meydanında son buldu. Düzenlenen yürüyüşe Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Bilecik Ağır Ceza Reisi Muhammet Göktaş, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yürüyüş sonrası program, Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Küre Köyü Mehter Takımı gösterisi, 15 Temmuz resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle devam etti.
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