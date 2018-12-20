'Bilecik peşkiri' Almanya'da görücüye çıkacak - BİLECİK
" Bilecik peşkiri" Almanya'da görücüye çıkacak - BİLECİK - Dokuma tezgahlardan detaylar - Yapılan ürünlerden detaylar - Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ın konuşması - Eğitmen Nagihan Güneş'in konuşması" Bilecik peşkiri" Almanya'da görücüye çıkacak - Bilecik Belediyesinin girişimleriyle tekrar canlandırılan peşkir dokuma, Almanya'da düzenlenecek "Kitap ve Kültür Fuarı"nda tanıtılacakBİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesinin girişimleriyle tekrar canlandırılan peşkir dokuma, Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenecek "Kitap ve Kültür Fuarı"nda tanıtılacak. Bilecik Belediyesince Osmanlı El Sanatları Merkezi'nde açılan kurslara katılan kadınlar, saatlerce emek vererek peşkir dokuyor. Çok sayıda kadının ilgi gösterdiği kurslarda üretilen peşkirler, Türkiye'nin birçok iline hediyelik eşya olarak satılıyor.Kadınları üretim kursunda ziyaret eden Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, yerli ve milli ürün kullanımının önemine dikkati çekti.Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli ürünlerin kullanımına ilişkin hassasiyeti doğrultusunda hareket ettiklerini belirterek şöyle konuştu:"Biz de 1960'lı yıllara kadar da devam etmiş olan Osmanlı döneminden beri hanımlarımız tarafından üretilen ve giyilen peşkiri tekrar gündeme getirdik. Gündeme getirmemizin temel felsefesi hem gelenek ve göreneklerimizin devam etmesi hem de sağlıklı bir şekilde bu ürünlerimizin kullanılması amacı taşıyor. Bu zanaatı yaşattıkları için hocalarımıza ve kursiyerlerimize teşekkür ederim. Ne olursa olsun paramızı dışarıya harcamayalım. Yerli malı kullanalım. Milli olalım." - "Genellikle pamuk, yün, ipek ve keten iplikleri kullanıyoruz"Eğitmen Nagihan Güneş ise 6 yıldır bu kapsamda çalışmalar yürüttüklerini ve büyük aşamalar katettiklerini dile getirerek şunları söyledi:"Genellikle pamuk yün, ipek ve keten iplikleri kullanıyoruz. Bu ipliklerle dokuduktan sonra da yöremize ait desenleri ürünlerimizde kullanıyoruz. İki türlü desen çalışması yapıyoruz. Biri yöresel, diğeri sanatsal. Geçmişte ilimizde ipek böçekçiliği yapılıyordu. Bu nedenle ipek iplikleri kullanıyoruz. İlimizin tanıtımını yapmış oluyoruz." Bilecik peşkirinin ülkenin dört bir yanından ilgi gördüğünü anlatan Güneş, şunları kaydetti:"Ürünlerimiz genellikle hediyelik olarak tercih ediliyor. Özellikle yurt dışına giden misafirlerimiz hediyeliklerini bizden tercih ediyorlar. Almanya'da yarın başlayacak bir fuarda ürünlerimizin tanıtımı yapılacak. Bir desenli peşkirimiz bazen 3 gün bazen bir hafta sürebiliyor. Bu da ürünlerimize ayrı bir değer katıyor. Kişi kullanmasa bile sandığına atıyor. Gelecek kuşaklara kültürümüzü, kültürel değerlerimizi taşımak adına bunu ayakta tutmuş oluyoruz."