Bilecik'e gelen 35 belediye başkanına tarhana çorbası ikram edildi

-Çorbanın yapılışı detay

-Belediye başkanlarına çorba ikramı

-röportajlar



( BİLECİK )- Müze bahçesinde odun ateşinde pişen tarhana çorbası içleri ısıttı- Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can;- "Yaşayan Kent Müzemizde gelenek ve göreneklerimizi yaşatıyoruz"- Bitlis’in Tatvan ilçe Belediye Başkanı Fettah Aksoy;- "Burada ecdadın bütün eserlerini görmekten son derece mutluluk duyuyorum"- Müze sorumlusu Yurdanur Kırlı;- "Buyurun müzemizi ziyarete gelin" BİLECİK



- Bilecik’te odun ateşinde pişen yöresel tarhana çarbası, bir ödül töreni için kentte Türkiye’nin dört bir yanından gelen 35 belediye başkanı ve müze ziyaretçilerine ikram edildi. Müze girişinde bekleyen Alp’leri ise ilgi odağı oldu. Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi’nde "Geleneklerimizi Yaşatıyoruz" projesi kapsamında 36’ıncı etkinlik düzenlenirken, bu etkinlik kapsamında müze bahçesinde odun ateşinde pişen 300 kişilik tarhana çorbası içleri ısıttı. Gönüllü kadınlar tarafından müze bahçesinde odun ateşi üzerine konulan koca kazanda pişen Bilecik’e özgü tarhana çorbası yapımına saatler önce başlandı. Sırasıyla yağını, salçasını, tarhanası konularak saatlerce karıştırılan çorba sonunda müzeye gelen ziyaretçiler ve belediye başkanlarına ikram edildi. İçenlerin büyük beğeni çorba kısa sürede tükendi. "Yaşayan Kent Müzemizde gelenek ve göreneklerimizi yaşatıyoruz" Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, "Bugün Türkiye’mizin her ilinden hemen, hemen belediye başkanlarımız, belediye meclis üyesi arkadaşlarımız misafir gruplarımız var. Burada bir dergimizin ödül töreni dolayısıyla Bilecik’teler. Bizde onları burada ağırlamaktan keyif duyuyoruz. Yaşayan Kent Müzemizde her zaman biz burada gelenek ve göreneklerimizin devamı noktasında bir proje kapsamında şuanda 36’ncısını yaptığımız bir projemiz var. Bugün de sizin gördüğünüz gibi tarhana ve mantı ikramımız var. Dolayısıyla bugün de siz isabet ettiniz tam da biz Cumartesi günleri yapıyoruz bunları. Bugün de size denk geldi. İnşallah yaşayan şehir müzemizin, Bilecik’imizin kültürünü geleneklerini göreneklerini gelen misafirlerimize tanıtım maksadıyla burada bir müze yaptık. Bu bizim içinde gelen misafirlerimizi ağırlama noktasında göreneklerimizi de gösterme noktasında bizim için büyük bir değer oldu" dedi.

"Burada ecdadın bütün eserlerini görmekten son derece mutluluk duyuyorum" Bitlis’in Tatvan İlçe Belediye Başkanı Fettah Aksoy ise; bin 200 kilometre yoldan Bilecik’e geldiğini belirterek, "Gerçekten burada ecdadın bütün eserlerini görmekten son derece mutluluk duyuyorum. Çünkü Anadolu’ya giriş kapısı bildiğiniz gibi Bitlis’in Ahlat ilçesi. Atalarımız oradan Bilecik’in Söğüt ilçesine gelmişler. Burayı yurt edindiler. Dolayısıyla bu mekanları görmekten son derece mutlu oldum, bahtiyar oldum. Hakikaten belediyemiz çok güzel sahiplenmiş. Çok güzel eserlere ödüllü eserlere imza atmış" ifadelerine yer verdi. "Buyurun müzemizi ziyarete gelin" Müze sorumlusu Yurdanur Kırlı ise; "Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi olarak ‘Geleneklerimizi Yaşatıyoruz’ projesinin 2’nci turunu gerçekleştiriyoruz şuan müzemizde. Etkinliğimiz bugün tarhana çorbası yöresel lezzetlerimiz. Gönüllü kadınlarımız müzenin bahçesinde odun ateşiyle pişirdiler. Bizde müzeye gelen ziyaretçilerimize çorbalarımız ikram ediyoruz gönüllü kızlarımızla birlikte. Güzel bir ilgi var. Geçen sene de bu etkinliğimize yoğun bir ilgi olmuştu. Bu sebepten dolayı 2’ncisini tekrarlıyoruz. Buyurun müzemizi ziyarete gelin" dedi.