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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Bilecik beyaza büründü...Karla kaplı Bozüyük havadan görüntülendi

Bilecik beyaza büründü...Karla kaplı Bozüyük havadan görüntülendi

drone görüntüleri

Hava Sıcaklığı Meteoroloji Kar Yağışı 

-karla kaplı bölgeden detaylar

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik’in Bozüyük ilçesinde dün geceden itibaren hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köy ve beldelerde etkili oldu. Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından dün geceden itibaren gerçekleşen kar yağışı Bozüyük’te de gün boyu etkisini gösterdi. Özellikle ilçeye bağlı köy ve beldeler beyaza bürünürken yüksek kesimlerdeki kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışı özellikle çiftçileri sevindirirken mahsullerini eken çiftçiler kar yağışının devam etmesi temennisinde bulundular. Diğer taraftan meteorolojik verilere göre kar yağışının akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği kaydedildi.
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